Президент Владимир Зеленский сообщил, что где-то полгода тому назад спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выдавал подписные листы для сбора подписей об импичменте главы государства.

Об этом Зеленский сообщил на брифинге по итогам выездного заседания Слуги народа в Трускавце.

Президент отметил, что ситуация с подписными листами за отставку Разумкова – это выбор партии Слуга народа. Зеленский провел параллель с ситуацией, когда Разумков выдавал подписные листы на импичмент президента.

– Относительно подписных листов – правильно ли это или неправильно. Это выбор партии. Но, мне кажется, подписные листы давать на импичмент президента, и я об этом узнал из СМИ… Глава Верховной Рады это выдавал. Это было еще полгода тому назад. Набрали они, правда, 60 человек. Мне кажется, это такая процедура, окей. Я не могу как президент обижаться или не обижаться. Я не могу позволить себе таких вещей, — подчеркнул Зеленский, добавив, что на нем как на главе государства лежит большая ответственность.

30 сентября фракция Слуга народа инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР. Соответствующий документ с требованием предоставить подписные листы Разумкова от имени фракции прислал ее председатель — Давид Арахамия.

Позже Арахамия подал лично от себя второе обращение об увольнении Разумкова.

По регламенту Верховной Рады, чтобы отозвать спикера, нужно собрать минимум 150 подписей нардепов. Но для отстранения его от должности нужно 226 голосов.

В то же время председатель Верховной Рады возмутился, что вопрос о его отставке обсуждали “за его спиной”. Между тем он заявил, что сразу расписал документ на Аппарат ВР.

2 октября стало известно, что депутаты Слуги народа собрали более 150 подписей за отставку Разумкова.