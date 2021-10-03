Президент Володимир Зеленський повідомив, що десь півроку тому спікер Верховної Ради Дмитро Разумков видавав підписні листи для збирання підписів щодо імпічменту глави держави.

Про це Зеленський повідомив на брифінгу за підсумками виїзного засідання Слуги народу в Трускавці.

Президент зазначив, що ситуація з підписними листами за відставку Разумкова – це вибір партії Слуга народу. Зеленський провів паралель із ситуацією, коли Разумков видавав підписні листи на імпічмент президента.

– Щодо підписних листів – чи це правильно чи неправильно. Це вибір партії. Але, мені здається, підписні листи давати на імпічмент президента, і я про це дізнався із ЗМІ… Голова Верховної Ради це видавав. Це було ще півроку тому. Набрали вони, правда, 60 людей. Мені здається, це є така процедура, окей. Я не можу як президент ображатися чи не ображатися. Я не можу дозволити собі таких речей, – наголосив Зеленський, додавши, що на ньому як на очільнику держави лежить велика відповідальність.

30 вересня фракція Слуга народу ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови ВР. Відповідний документ з вимогою надати підписні листи Разумкову від імені фракції надіслав її голова – Давид Арахамія.

Пізніше Арахамія подав особисто від себе друге звернення щодо звільнення Разумкова.

За регламентом Верховної Ради, щоб відкликати спікера, потрібно зібрати щонайменше 150 підписів нардепів. Але для відсторонення його від посади потрібно 226 голосів.

Водночас голова Верховної Ради обурився, що питання щодо його відставки обговорювали “за його спиною”. Між тим він заявив, що одразу розписав документ на Апарат ВР.

2 жовтня стало відомо, що депутати Слуги народу зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова.