Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков официально подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания в четверг, 7 октября.

Документ обнародовала в Facebook пресс-секретарь главы ВР – Ольга Туний.

Заседание созывают на 16.00 по требованию 153 народных депутатов.

На повестке дня – семь законопроектов. Они касаются пенсионного обеспечения и социальной поддержки украинцев.

Вопроса о рассмотрении возможной отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера в этом перечне нет.

Так, к рассмотрению народных избранников предложены такие законодательные инициативы:

• законопроект относительно осовременивания и повышения размеров пенсий (№ 4038);

• законопроект относительно установления размера минимальной пенсии по возрасту на уровне минимальной заработной платы (№ 4041);

• законопроект о приведении норм закона О пенсионном обеспечении в соответствие с решением Конституционного суда от 23 января 2020 года, которое касается отмены увеличения пенсионного возраста для выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях и за выслугу лет (№ 2810);

• проект закона об уточнении порядка выплаты пенсии (№ 5606);

• законопроект об изменениях в закон О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, которые касаются повышения размера пенсий (№ 4031);

• проект закона о повышении размера минимальной пенсии по возрасту до размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (№ 4566); изменения предлагается внести в закон О госбюджете Украины на 2021 год;

• законопроект о государственной социальной поддержке детей войны (№ 5605).

Ранее сегодня Дмитрий Разумков анонсировал на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп внеочередное заседание парламента на 7 октября, однако не уточнил повестку дня.

30 сентября фракция Слуга народа инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР. Соответствующий документ с требованием предоставить подписные листы Разумкову от имени фракции прислал ее председатель — Арахамия. Позже Давид Арахамия подал лично от себя второе обращение об увольнении Разумкова.

По регламенту Верховной Рады, чтобы отозвать спикера, нужно собрать минимум 150 подписей нардепов. Но для отстранения его от должности нужно 226 голосов.

2 октября стало известно, что депутаты Слуги народа собрали больше 150 подписей за отставку Разумкова.

4 октября Дмитрий Разумков отметил, что отзыв его с должности должен происходить строго по регламенту. Он опроверг слухи, что это может произойти уже в ближайшие дни. По какой процедуре, согласно закону, должны отзывать главу Верховной Рады – читайте в материале.