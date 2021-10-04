Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно підписав розпорядження про проведення позачергового засідання у четвер, 7 жовтня.

Документ оприлюднила у Facebook прес-секретар голови ВР – Ольга Туній.

Засідання скликають на 16.00 на вимогу 153 народних депутатів.

На порядку денному – сім законопроектів. Вони стосуються пенсійного забезпечення та соціальної підтримки українців.

Питання щодо розгляду можливої відставки Дмитра Разумкова з посади спікера у цьому переліку немає.

Так, до розгляду народних обранців запропоновані такі законодавчі ініціативи:

• законопроект щодо осучаснення та підвищення розмірів пенсій (№ 4038);

• законопроект щодо встановлення розміру мінімальної пенсії за віком на рівні мінімальної заробітної плати (№ 4041);

• законопроект щодо приведення норм закону Про пенсійне забезпечення у відповідність до рішення Конституційного суду від 23 січня 2020 року, яке стосується скасування збільшення пенсійного віку для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугою років (№ 2810);

• проект закону щодо уточнення порядку виплати пенсії (№ 5606);

• законопроект про зміни до закону Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо підвищення розміру пенсій (№ 4031);

• проект закону щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком до розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (№ 4566); зміни пропонується внести до закону Про держбюджет України на 2021 рік;

• законопроект щодо державної соціальної підтримки дітей війни (№ 5605).

Трохи раніше сьогодні Дмитро Разумков анонсував на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій і груп позачергове засідання парламенту на 7 жовтня, проте не уточнив порядок денний.

30 вересня фракція Слуга народу ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови ВР. Відповідний документ з вимогою надати підписні листи Разумкову від імені фракції надіслав її голова – Арахамія. Пізніше Давид Арахамія подав особисто від себе друге звернення щодо звільнення Разумкова.

За регламентом Верховної Ради, щоб відкликати спікера, потрібно зібрати щонайменше 150 підписів нардепів. Але для відсторонення його від посади потрібно 226 голосів.

2 жовтня стало відомо, що депутати Слуги народу зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова.

4 жовтня Дмитро Разумков наголосив, що відкликання його з посади має відбуватися чітко за регламентом. Він спростував чутки, що це може статися вже найближчими днями. За якою процедурою, згідно із законом, має відбуватися відкликання голови Верховної Ради – читайте в матеріалі.