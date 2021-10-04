В четверг, 7 октября, в Верховной Раде планируется провести внеочередное заседание.

Об этом сообщил сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, соответствующее предложение поступило сегодня от 153 нардепов.

Внеочередное заседание должно состояться 7 октября в 16:00.

Инициатором заседания стал народный депутат от депутатской группы Партия За будущее Антон Поляков.

– Сегодня утром поступило предложение от 153 народных депутатов о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг на 16:00. Инициатор (Антон, — Ред.) Поляков, — отметил Разумков.

Других подробностей о заседании и его повестке дня спикер парламента не озвучил.

На прошлой неделе народные депутаты от фракции Слуга народа инициировали отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. В сети распространяются утверждения, что голосование за отставку хотят провести уже в четверг, 7 октября.

Однако сам Дмитрий Разумков сегодня заявил, что процедура его отзыва должна происходить по регламенту, и опроверг слухи, что это может произойти уже в ближайшие дни.

Пока неизвестно, действительно ли нардепы планируют вынести вопрос отставки Дмитрия Разумкова на внеочередное заседание 7 октября.

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