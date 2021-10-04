У четвер, 7 жовтня, у Верховній Раді планується провести позачергове засідання.

Про це поінформував сьогодні на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій і груп спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

За його словами, відповідна пропозиція надійшла сьогодні від 153 нардепів.

Позачергове засідання повинно відбутися 7 жовтня о 16:00.

Ініціатором засідання став народний депутат від депутатської групи Партія За майбутнє Антон Поляков.

– Сьогодні зранку надійшла пропозиція від 153 народних депутатів про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер о 16:00. Ініціатор (Антон, – Ред.) Поляков, – зазначив Разумков.

Інших подробиць щодо засідання та його порядку денного спікер парламенту не озвучив.

Минулого тижня народні депутати від фракції Слуга народу ініціювали відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. В мережі поширюються твердження, що голосування за відставку хочуть провести вже у четвер, 7 жовтня.

Однак сам Дмитро Разумков сьогодні наголосив, що процедура його відкликання повинна відбуватися за регламентом, та спростував чутки, що це може статися вже найближчими днями.

Наразі невідомо, чи дійсно нардепи планують винести питання відставки Дмитра Разумкова на позачергове засідання 7 жовтня.

Новина оновлюється…