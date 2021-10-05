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Юлія Соколова |

Президент Ізраїлю прибув із першим державним візитом до України

прапор Ізраїлю

У вівторок, 5 жовтня, президент Ізраїлю Іцхак Герцог прибув із офіційним візитом до України та вже зустрівся із українським лідером Володимиром Зеленським.

Зустріч високого гостя відбулася біля Маріїнського палацу в центрі Києва: саме там на ізраїльського лідера чекав Зеленський.

Оскільки, згідно із законодавством України, приїзд глави іноземної держави належить до найвищої категорії візитів, офіційна зустріч Іцхака Герцога пройшла урочисто та з дотриманням церемоніальних почестей.

Так, під час церемонії перед главами держав відрапортував начальник роти почесної варти.

Крім того, військовий оркестр виконав державні гімни Ізраїлю та України. На цьому фоні пролунав салют націй – двадцять один артилерійський залп.

Згодом президенти обійшли стрій воїнів почесної варти, після чого військовослужбовці пройшли урочистим маршем перед президентами.

Також відбулося представлення членів офіційних делегацій України та Ізраїлю.

За безпекою і порядком біля Маріїнського палацу слідкували правоохоронці: представників ЗМІ до нього пускали в обхід.

Станом на зараз розпочалися перемовини Володимира Зеленського та Іцхака Герцога, після чого президенти поспілкуються з журналістами.

Варто зазначити, що це перший закордонний державний візит Іцхака Герцога на посаді президента Ізраїлю. Він прибув до України передусім для участі в пам’ятних заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

– Єврейський народ має тут (у Києві, – Ред.) славне минуле, але також важку і болісну історію. Завтра я візьму участь у важливій церемонії відкриття Центру пам’яті жертв Голокосту в Києві, що присвячена 80-й річниці трагедії Бабиного Яру, – зазначив президент Ізраїлю в своєму офіційному Twitter-акаунті.

Церемонія вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру відбудеться в Києві завтра, 6 жовтня, біля пам’ятника Менора. У ній, зокрема, візьмуть участь президент України Володимир Зеленський та лідери Німеччини й Ізраїлю – Франк-Вальтер Штайнмаєр та Іцхак Герцог.

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Фото: Depositphotos

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