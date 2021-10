У вівторок, 5 жовтня, президент Ізраїлю Іцхак Герцог прибув із офіційним візитом до України та вже зустрівся із українським лідером Володимиром Зеленським.

Зустріч високого гостя відбулася біля Маріїнського палацу в центрі Києва: саме там на ізраїльського лідера чекав Зеленський.

Оскільки, згідно із законодавством України, приїзд глави іноземної держави належить до найвищої категорії візитів, офіційна зустріч Іцхака Герцога пройшла урочисто та з дотриманням церемоніальних почестей.

Так, під час церемонії перед главами держав відрапортував начальник роти почесної варти.

Крім того, військовий оркестр виконав державні гімни Ізраїлю та України. На цьому фоні пролунав салют націй – двадцять один артилерійський залп.

Згодом президенти обійшли стрій воїнів почесної варти, після чого військовослужбовці пройшли урочистим маршем перед президентами.

Також відбулося представлення членів офіційних делегацій України та Ізраїлю.

За безпекою і порядком біля Маріїнського палацу слідкували правоохоронці: представників ЗМІ до нього пускали в обхід.

Станом на зараз розпочалися перемовини Володимира Зеленського та Іцхака Герцога, після чого президенти поспілкуються з журналістами.

Варто зазначити, що це перший закордонний державний візит Іцхака Герцога на посаді президента Ізраїлю. Він прибув до України передусім для участі в пам’ятних заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Just landed in Kyiv for my state visit in Ukraine. The Jewish People have a glorious past here but also a tragic and painful history. Tomorrow I shall take part in the inauguration ceremony for the Babyn Yar Holocaust Memorial Center, marking 80 years since the Babi Yar Massacre.

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 5, 2021