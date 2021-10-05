В среду, 6 октября, в Бабьем Яру состоится церемония памяти жертв трагедии при участии президента Украины Владимира Зеленского и президентов Германии и Израиля – Франка-Вальтера Штайнмайера и Ицхака Герцога.

Также будет представлен новый объект Мемориального центра Холокоста Бабий Яр – Кристальная стена плача всемирно известной художницы Марины Абрамович.

Официальная церемония состоится в рамках памятных мероприятий к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, организованных Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр, Национальным историко-мемориальным заповедником Бабий Яр совместно с Офисом Президента Украины и Кабинета Министров Украины.

Она пройдет на территории Бабьего Яра с участием мировых лидеров, представителей еврейских организаций, которые выжили во время Холокоста, и украинцев, которые спасали евреев от смерти во время Холокоста и получили звание Праведников народов мира.

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Мероприятие начнется в 17:00 возле памятника Менора.

Гости почтят память погибших в Бабьем Яру в годы нацистской оккупации.

В ходе церемонии Государственный симфонический оркестр Германии выполнит 13-ю симфонию Дмитрия Шостаковича Бабий Яр, написанную им в 1962 году на основе поэмы Бабий Яр Евгения Евтушенко. Сама поэма была напечатана за год до этого в советской еженедельной Литературной газете, за что ее главного редактора уволили.

В течение вечера прозвучат произведения в исполнении классических музыкантов, а в синагоге Место для размышлений, которая была представлена ​​Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр этой весной, кантор прочтет молитву в память о погибших.

Также известная художница-концептуалистка Марина Абрамович представит новый мемориальный объект в Бабьем Яру – Кристальную стену плача.

6 октября Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр представит Кристальную стену плача / 2 фотографии

Кристальная стена плача является одним из крупнейших в Европе арт-объектов, построенных в течение последнего десятилетия. Ее длина будет достигать 40 м, а высота – 3 м. Главные материалы, использованные в инсталляции, – украинский уголь антрацит и кристаллы кварца из Бразилии.

Одновременно у объекта могут находиться до 40 человек.

Кроме того, на официальной церемонии с речами выступят президент Украины Владимир Зеленский, президент Израиля Ицхак Герцог и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Также выступят представители Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский и Виктор Пинчук, председатель Ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концентрационных лагерей Борис Забарко и другие.

Как известно, в этом году в Бабьем Яру будет открыта первая очередь мемориала. Кроме Кристальной стены плача, также до конца года будет закончено возведение музейного пространства Курган, спроектированного архитектурной компанией SUB (Берлин).

Объект воспроизводит историю расстрелов 29–30 сентября 1941 года в Бабьем Яру с помощью технологии 3D-моделирования, разработанной Центром пространственных технологий.