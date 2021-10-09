Кадровые перестановки в Кабмине: Арахамия раскрыл детали

В Кабмине Украины планируются кадровые перестановки – заменены могут быть от трех до пяти министров.

Соответствующее заявление сделал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире одного из ток-шоу.

— Мы говорили, что это может быть три-четыре, возможно, три-пять человек. Просто нужно время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и прочее, и потом уже голосовать в зале, — сказал он.

По его словам, кадровые вопросы в правительстве депутаты намерены разделить на два транша.

При этом ротацию глав министерств депутаты фракции Слуга народа решили отсрочить, поскольку на повестке дня остро стоял отзыв спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Арахамия добавил, что вопросы кадровой политики в Кабмине будут обсуждаться на заседании фракции, которое запланирована на следующую неделю, а на ближайшей пленарной неделе результаты переговоров будут воплощены в жизнь.

Напомним, 7 октября парламент отправил в отставку Разумкова с поста главы Верховной Рады, которую он занимал с 2019 года.

На его место в пятницу, 8 октября, был назначен депутат от Слуги народа Руслан Стефанчук .

За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат –голоса отдали представители монобольшинства (222), партии Довира (18) и За майбутне (15), а также шесть внефракционных депутатов.