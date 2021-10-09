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Дмитро Кудрявцев |

Кадрові перестановки у Кабміні: Арахамія розкрив деталі

Давид Арахамия

У Кабміні України плануються кадрові перестановки – замінено може бути від трьох до п’яти міністрів.

Відповідну заяву зробив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі одного з ток-шоу.

– Ми говорили, що це може бути три-чотири, можливо, три-п’ять осіб. Просто потрібен час, щоб провести співбесіди, висунути кандидатів, надати їм можливість подати документи, декларації та інше, і потім вже голосувати в залі, – сказав він.

За його словами, кадрові питання в уряді депутати планують розділити на два транші.

При цьому ротацію очільників міністерств депутати фракції Слуга народу вирішили відтермінувати, оскільки на порядку денному гостро стояло відкликання спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Арахамія додав, що питання кадрової політики у Кабміні будуть обговорюватися на засіданні фракції, яке запланована на наступний тиждень, а на найближчому пленарному тижні результати переговорів будуть втілені у життя.

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Нагадаємо, 7 жовтня парламент відправив у відставку Разумкова з поста глави Верховної Ради, яку він займав з 2019 року.

На його місце в п’ятницю, 8 жовтня, було призначено депутата від Слуги народу Руслана Стефанчука.

За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат – свої голоси віддали представники монобольшенства (222), партії Довіра (18) і за майбутнє (15), а також шість позафракційних депутатів.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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