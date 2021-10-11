Народному депутату от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Виктору Медведчуку вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн.
Эту информацию Фактам ICTV подтвердили в Офисе генерального прокурора.
Речь идет о деле, в рамках которого Медведчуку объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Новое подозрение касается причастности к незаконным поставкам угля с оккупированной территории Донбасса.
– Вручили (ходатайство, — Ред.). Прокуратура просит избрать меру пресечения Виктору Медведчуку в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн, — отметили в Офисе генпрокурора.
Однако в ведомстве пока не владеют информацией, когда в суде может быть рассмотрено ходатайство о мере пресечения.
Между тем коллега Медведчука по фракции ОПЗЖ, нардеп Ренат Кузьмин опубликовал в Facebook снимок ходатайства, подписанного генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.
Документ предусматривает меру пресечения для Медведчука в рамках срока досудебного расследования: то есть до 19 ноября этого года. Альтернативой ареста является залог в размере 420 345 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 млрд грн).
В случае внесения залога Виктор Медведчук должен будет носить электронный браслет, сдать паспорта для выезда за границу, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя и тому подобное.
По состоянию на сейчас Виктор Медведчук находится под домашним арестом по другому уголовному производству: о добыче полезных ископаемых на шельфе Черного моря во временно оккупированном Крыму.
Что известно о новом деле против Виктора Медведчука?
8 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила на брифинге, что Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
Нардепа подозревают в причастности к так называемым угольным схемам в 2014 году. По данным Службы безопасности Украины, при посредничестве Медведчука произошел заговор с высшими должностными лицами Украины для создания искусственных препятствий в поставках угля из ЮАР.
Это произошло в то время, когда Украина оказалась на грани энергетического кризиса после захвата Россией Донбасса.
По утверждению СБУ, впоследствии Медведчук способствовал возвращению Украины в орбиту влияния РФ, организовав незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
Венедиктова на брифинге отметила, что Офис генерального прокурора будет ходатайствовать именно об аресте Медведчука с альтернативой залога в сумме 1 млрд грн.