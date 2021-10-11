Народному депутату от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Виктору Медведчуку вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Эту информацию Фактам ICTV подтвердили в Офисе генерального прокурора.

Речь идет о деле, в рамках которого Медведчуку объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Новое подозрение касается причастности к незаконным поставкам угля с оккупированной территории Донбасса.

– Вручили (ходатайство, — Ред.). Прокуратура просит избрать меру пресечения Виктору Медведчуку в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн, — отметили в Офисе генпрокурора.

Однако в ведомстве пока не владеют информацией, когда в суде может быть рассмотрено ходатайство о мере пресечения.

Между тем коллега Медведчука по фракции ОПЗЖ, нардеп Ренат Кузьмин опубликовал в Facebook снимок ходатайства, подписанного генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Документ предусматривает меру пресечения для Медведчука в рамках срока досудебного расследования: то есть до 19 ноября этого года. Альтернативой ареста является залог в размере 420 345 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 млрд грн).

В случае внесения залога Виктор Медведчук должен будет носить электронный браслет, сдать паспорта для выезда за границу, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя и тому подобное.

По состоянию на сейчас Виктор Медведчук находится под домашним арестом по другому уголовному производству: о добыче полезных ископаемых на шельфе Черного моря во временно оккупированном Крыму.

Что известно о новом деле против Виктора Медведчука?

8 октября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила на брифинге, что Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Нардепа подозревают в причастности к так называемым угольным схемам в 2014 году. По данным Службы безопасности Украины, при посредничестве Медведчука произошел заговор с высшими должностными лицами Украины для создания искусственных препятствий в поставках угля из ЮАР.

Это произошло в то время, когда Украина оказалась на грани энергетического кризиса после захвата Россией Донбасса.

По утверждению СБУ, впоследствии Медведчук способствовал возвращению Украины в орбиту влияния РФ, организовав незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

Венедиктова на брифинге отметила, что Офис генерального прокурора будет ходатайствовать именно об аресте Медведчука с альтернативой залога в сумме 1 млрд грн.