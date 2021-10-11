Народному депутату від фракції Опозиційна платформа – За життя Віктору Медведчуку вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту із альтернативою застави в 1 млрд грн.

Цю інформацію Фактам ICTV підтвердили в Офісі генерального прокурора.

Йдеться про справу, в межах якої Медведчуку оголосили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Нова підозра стосується причетності до незаконного постачання вугілля з окупованої території Донбасу.

– Вручили (клопотання, – Ред.). Прокуратура просить обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 1 млрд грн, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Водночас у відомстві поки не володіють інформацією, коли в суді може бути розглянуто клопотання про запобіжний захід.

Тим часом колега Медведчука по фракції ОПЗЖ, нардеп Ренат Кузьмін опублікував у Facebook знімок клопотання за підписом генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Документ передбачає запобіжний захід для Медведчука у межах терміну досудового розслідування: тобто до 19 листопада цього року. Альтернативою арешту є застава в розмірі 420 345 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 млрд грн).

У разі внесення застави Віктор Медведчук повинен буде носити електронний браслет, здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого тощо.

Станом на зараз Віктор Медведчук перебуває під домашнім арештом за іншим кримінальним провадженням: про видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря у тимчасово окупованому Криму.

Що відомо про нову справу проти Віктора Медведчука?

8 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова поінформувала на брифінгу, що Віктору Медведчуку оголосили підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Нардепа підозрюють у причетності до так званих вугільних схем у 2014 році. За даними Служби безпеки України, за посередництва Медведчука відбулася змова із вищими посадовими особами України задля створення штучних перешкод у постачанні вугілля з ПАР.

Це сталося у той час, коли Україна опинилася на межі енергетичної кризи після захоплення Росією Донбасу.

За твердженням СБУ, згодом Медведчук сприяв поверненню України до орбіти впливу РФ, організувавши незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Венедіктова на брифінгу зазначала, що Офіс генерального прокурора клопотатиме саме про арешт Медведчука з альтернативою застави у сумі 1 млрд грн.