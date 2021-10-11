Президент Владимир Зеленский заявил, что его дочь будет учиться в Украине. По его словам, они договорились, что она останется именно в этой стране.

Зеленский отметил, что дочери комфортнее было бы за границей, поскольку тогда она смогла бы учиться без охраны. Однако Александра будет поступать именно в Украине.

По словам президента, это было его желанием, потому что он глава именно этого государства. Старшая дочь Зеленского хочет поступать на международную экономику, однако он предположил, что Александра еще может выбрать другую специальность.

В то же время глава украинского государства отметил, что девушка не хочет, чтобы он баллотировался на второй срок. По его словам, сколь бы он ни любил свою дочь, это решение зависит только от того, что власть успеет сделать за это время.

Зеленский рассказал, что от его президентской должности пострадала семья — его родители, жена и дети. Кроме дочери, у него есть также сын.