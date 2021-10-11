Президент Володимир Зеленський заявив, що його донька навчатиметься в Україні. За його словами, вони домовилися, що вона залишиться саме у цій країні.

Зеленський зазначив, що доньці комфортніше було б за кордоном, оскільки тоді вона змогла б навчатися без охорони. Однак Олександра вступатиме саме в Україні.

За словами президента, це було його бажанням, тому що він глава саме цієї держави. Старша донька Зеленського хоче вступати на міжнародну економіку, однак він припустив, що Олександра ще може обрати іншу спеціальність.

Водночас глава української держави зазначив, що дівчина не хоче, щоб він балотувався на другий термін. За його словами, наскільки б він не любив свою доньку, це рішення залежить лише від того, що влада встигне зробити за цей час.

Зеленський розповів, що від його президентської посади постраждала родина – його батьки, дружина та діти. Крім доньки, у нього є також син.