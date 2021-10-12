Зеленский: Саммит Украина-ЕС приблизит нашу евроинтеграцию

Президент Владимир Зеленский 12 октября принял в Мариинском дворце президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, прибывших на саммит Украина – ЕС.

В рамках саммита стороны подпишут ряд соглашений между Украиной и Евросоюзом.

Также планируется принятие совместного заявления.

— Уверен, что сегодняшний диалог в рамках XXIII саммита Украина – ЕС будет плодотворным и еще больше будет способствовать интеграции Украины в европейское сообщество, — написал Зеленский в Twitter.

Радий вітати @vonderleyen та @CharlesMichel в Україні. Упевнений, сьогоднішній діалог у межах XXIII Саміту Україна – ЄС буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції ???????? до європейської спільноти. pic.twitter.com/z3LU5jBXB4 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2021

12 октября в Киеве проходит 23-й саммит Украина — ЕС. Такие встречи проводятся с 1997 года по очереди — то в Киеве, то в одном из европейских городов, преимущественно в Брюсселе.

Они позволяют на самом высоком уровне подвести итоги сотрудничества между Украиной и Евросоюзом за прошедший год, определить приоритеты взаимодействия на ближайшее будущее, а также согласовать позиции по актуальным международным вопросам.

Что планируют обсудить на 23-м саммите Украина — ЕС, чем его проведение важно для Украины и чего ожидать — читайте в материале Фактов ICTV.