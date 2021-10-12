Зеленський: Саміт Україна-ЄС наблизить нашу євроінтеграцію

Президент Володимир Зеленський 12 жовтня зустрів у Маріїнському палаці президента Європейської ради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, які прибули на саміт Україна – ЄС.

У рамках саміту сторони підпишуть низку угод між Україною та Євросоюзом.

Також планується ухвалення спільної заяви.

– Упевнений, сьогоднішній діалог у межах XXIII саміту Україна – ЄС буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції України до європейської спільноти, – написав Зеленський у Twitter.

Радий вітати @vonderleyen та @CharlesMichel в Україні. Упевнений, сьогоднішній діалог у межах XXIII Саміту Україна – ЄС буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції ???????? до європейської спільноти. pic.twitter.com/z3LU5jBXB4 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2021

12 жовтня у Києві проходить 23-й саміт Україна – ЄС. Такі зустрічі проводяться з 1997 року по черзі – то у Києві, то в одному з європейських міст, переважно у Брюсселі.

Вони дозволяють на найвищому рівні підбити підсумки співробітництва між Україною та Євросоюзом за минулий рік, визначити пріоритети взаємодії на найближче майбутнє, а також узгодити позиції щодо актуальних міжнародних питань.

Що планують обговорити на 23-му саміті Україна – ЄС, чим його проведення важливе для України і чого очікувати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.