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Валентина Летяк |

Зеленський: Саміт Україна-ЄС наблизить нашу євроінтеграцію

Саміт Україна-ЄС 12 жовтня

Президент Володимир Зеленський 12 жовтня зустрів у Маріїнському палаці президента Європейської ради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, які прибули на саміт Україна – ЄС.

У рамках саміту сторони підпишуть низку угод між Україною та Євросоюзом.

Також планується ухвалення спільної заяви.

– Упевнений, сьогоднішній діалог у межах XXIII саміту Україна – ЄС буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції України до європейської спільноти, – написав Зеленський у Twitter.

 

12 жовтня у Києві проходить 23-й саміт Україна – ЄС. Такі зустрічі проводяться з 1997 року по черзі – то у Києві, то в одному з європейських міст, переважно у Брюсселі.

Вони дозволяють на найвищому рівні підбити підсумки співробітництва між Україною та Євросоюзом за минулий рік, визначити пріоритети взаємодії на найближче майбутнє, а також узгодити позиції щодо актуальних міжнародних питань.

Що планують обговорити на 23-му саміті Україна – ЄС, чим його проведення важливе для України і чого очікувати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Офіс президента

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