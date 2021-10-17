Украина задавит РФ в суде в Гааге в соответствии с международным правом — Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украина выиграет в гаагском Арбитражном суде по делу о захвате Российской Федерацией наших моряков в 2018 году.

МИД сообщил, что на этой неделе украинская профессиональная юридическая команда разбила вдребезги российские манипуляции.

— Украинские дипломаты и юристы доказали суду, что Россия последовательная только в стремлении избежать ответственности за свои действия, — отметили в Министерстве иностранных дел.

Кулеба подчеркнул, что Украина тоже умеет давить, однако не бортом корабля, а железной логикой юридических аргументов.

По словам министра, Украина задавит российских преступников красиво и в соответствии с международным правом. Он отметил, что наша страна отстаивала не только собственные интересы, но и целостность всего международного права.

В 2018 году Россия незаконно захватила украинских моряков и их корабли, которые находились в Керченском проливе и направлялись к мариупольскому порту.

Украине удалось вернуться экипаж водного транспорта только в 2019 году в рамках обмена пленными с Российской Федерацией.

На этой неделе в Международном арбитражном суде в Гааге начались слушания относительно незаконного захвата украинских моряков.