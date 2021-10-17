Україна задавить РФ у суді в Гаазі згідно з міжнародним правом — Кулеба

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловив впевненість, що Україна виграє в гаазькому Арбітражному суді у справі щодо захоплення Російською Федерацією наших моряків у 2018 році.

МЗС повідомило, що цього тижня українська професійна юридична команда розбила вщент російські маніпуляції.

– Українські дипломати та юристи довели суду, що Росія послідовна лише у прагненні уникнути відповідальності за свої дії, – наголосили у Міністерстві закордонних справ.

Кулеба наголосив, що Україна теж вміє давити, однак не бортом корабля, а залізною логікою юридичних аргументів.

За словами міністра, Україна задавить російських злочинців красиво та згідно з міжнародним правом. Він зазначив, що наша країна відстоювала не лише власні інтереси, а й цілісність всього міжнародного права.

У 2018 році Росія незаконно захопила українських моряків та їхні кораблі, які перебували у Керченській протоці та прямували по маріупольського порту.

Україні вдалося повернутися екіпаж водного транспорту лише у 2019 році у рамках обміну полоненими з Російською Федерацією.

На цьому тижні у Міжнародному арбітражному суді в Гаазі розпочалися слухання щодо незаконного захоплення українських моряків.