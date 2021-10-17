Фракция Слуга народа соберется на заседание: что планируют обсудить

В понедельник, 18 октября, фракция Слуга народа планирует собраться на заседание, чтобы обсудить важные вопросы для Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук в своем Telegram-канале. По ее словам, оно начнется в 19.00.

Среди вопросов повестки дня — обсуждение проекта государственного бюджета Украины на 2022 год и другие.

Проект госбюджета

В сентябре Кабинет министров принял законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год. Документ разработали на основе трехлетней бюджетной декларации (на 2022-2024 годы).

В октябре Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в госбюджет и увеличила расходы на ряд сфер. Среди приоритетных — здравоохранение, образование, оборона и безопасность государства, инфраструктура, цифровизация.

Из бюджета-2021 на субсидии дополнительно направят 12 млрд грн на покрытие дефицита выплаты денежного обеспечения ВСУ — 5,7 млрд грн, заработную плату шахтерам — 1 млрд грн, а на оплату услуги стационарной помощи Covid-больным — 2 млрд грн.

Проект госбюджета-2022 предусматривает увеличение зарплаты медиков, размера стипендий для студентов и обеспечение жильем ветеранов АТО.