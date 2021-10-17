Фракція Слуга народу збереться на засідання: що планують обговорити

У понеділок, 18 жовтня, фракція Слуга народу планує зібратися на засідання, щоб обговорити важливі питання для України.

Про це повідомила речниця Слуги народу Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі. За її словами, воно розпочнеться о 19.00.

Серед питань порядку денного – обговорення проекту державного бюджету України на 2022 рік та інші.

Проект держбюджету

У вересні Кабінет міністрів ухвалив законопроект про державний бюджет України на 2022 рік. Документ розробили на основі трирічної бюджетної декларації (на 2022-2024 роки).

У жовтні Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до держбюджету та збільшила витрати на низку сфер. Серед пріорітетних – охорона здоров’я, освіта, оборона та безпека держави, інфраструктура, цифровізація.

З бюджету-2021 на субсидії додатково спрямують 12 млрд грн, на покриття дефіциту виплати грошового забезпечення ЗСУ – 5,7 млрд грн, заробітної плати шахтарям – 1 млрд грн, а на оплату послуги стаціонарної допомоги Covid-хворим – 2 млрд грн.

Проект держбюджету-2022 передбачає збільшення зарплати медиків, розміру стипендій для студентів та забезпечення житлом ветеранів АТО.