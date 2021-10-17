В Министерстве внутренних дел времен Арсена Авакова никого ошибочно не вносили в санкционный список воров в законе. Речь идет лишь о допущенных ошибках в данных, а именно в транслитерации фамилий.

Как утверждает экс-заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, речь идет не о том, что 108 человек внесли в список воров в законе ошибочно, а о том, что это было сделано с ошибками в данных.

По его данным, на заседании 15 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины лишь уточнил правильность транслитерации: написание фамилий и имен латинскими буквами, дат рождения подсанкционных граждан и прочее.

Например, имя и фамилия фигуранта списка Есина Егора исправлены на Esin Egor (до сих пор в английской транслитерации было Yesin Yegor, то есть изменились первые буквы имени и фамилии).

По словам Тракало, так называемые воры в законе часто имеют по несколько паспортов, в которых может отличаться написание фамилии или дата рождения.

– В связи с этим следует отметить, что все проекты решений на заседание СНБО – готовятся аппаратом СНБО. После этого представленные материалы утверждает секретарь Совета нацбезопасности. Он перед внесением на рассмотрение – согласовывает их с президентом. И только после прохождения всех этих “формальностей”, а на самом деле – сложных и ответственных этапов государственной работы… проект решения выносится на рассмотрение членов СНБО. После утверждения на заседании – решение СНБО в действие своим указом вводит именно президент, — добавил Ярослав Тракало.

В комментарии журналистам секретарь СНБО Алексей Данилов также подтвердил, что в санкционный список внесли 108 человек не по ошибке, а с ошибками в данных.

– Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены, — подчеркнул Данилов, добавив, что правоохранители, которые допустили эти ошибки, уже понесли наказание.

В то же время Данилов сообщил, что среди более чем 650 подсанкционных лиц таки был один человек, который оказался в списке случайно. Санкции против этого лица уже сняты. О ком именно идет речь, Данилов не уточнил.

На брифинге в пятницу, 15 октября, Алексей Данилов заявил, что в решении СНБО, которое касалось санкций в отношении воров в законе, были допущены ошибки в отношении 108 человек, и они уже исправлены. После этого в интернете начали распространяться утверждения, что этих лиц якобы внесли в список санкций по ошибке.

На эти сообщения отреагировали в Офисе президента Украины. Там отметили, что выясняют, как эти более чем 100 человек попали в список воров в законе.