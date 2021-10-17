У Авакова прокоментували санкційний список злодіїв у законі: Були помилки в транслітерації

У Міністерстві внутрішніх справ часів Арсена Авакова нікого помилково не вносили до санкційних списків злодіїв у законі. Йдеться лише про допущені помилки в даних, а саме в транслітерації прізвищ.

Як стверджує екс-заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало, йдеться не про те, що 108 осіб внесли до списку злодіїв у законі помилково, а про те, що це було зроблено з помилками у даних.

За його даними, на засіданні 15 жовтня Рада національної безпеки і оборони України лише уточнила правильність транслітерації: написання прізвищ та імен латинськими літерами, дат народження підсанкційних громадян тощо.

Для прикладу, ім’я та прізвище фігуранта списку Єсіна Єгора виправлено на Esin Egor (досі в англійській транслітерації було Yesin Yegor, тобто змінилися перші літери імені й прізвища).

За словами Тракала, так звані злодії у законі часто мають по кілька паспортів, у яких може відрізнятися написання прізвища чи дата народження.

– У зв’язку з цим варто зазначити, що усі проекти рішень на засідання РНБО – готуються апаратом РНБО. Після цього подані матеріали затверджує секретар Ради нацбезпеки. Він же перед внесенням на розгляд – погоджує їх із президентом. І тільки після проходження усіх цих “формальностей”, а насправді – складних і відповідальних етапів державної роботи… проєкт рішення виноситься на розгляд членів РНБО. Після затвердження на засіданні – рішення РНБО в дію своїм указом вводить саме президент, – додав Ярослав Тракало.

У коментарі журналістам секретар РНБО Олексій Данілов також підтвердив, що до санкційного списку внесли 108 осіб не помилково, а з помилками у даних.

– Помилки в прізвищах були, вони вже всі виправлені, – наголосив Данілов, додавши, що правоохоронці, які допустили ці помилки, вже понесли покарання.

Водночас Данілов поінформував, що серед більш ніж 650 підсанкційних осіб таки була одна, яка опинилась в списку випадково. Санкції проти цієї особи вже знято. Про кого саме йдеться, Данілов не уточнив.

На брифінгу в п’ятницю, 15 жовтня, Олексій Данілов заявив, що у рішенні РНБО, яке стосувалося санкцій щодо злодіїв у законі, були допущені помилки стосовно 108 осіб, і вони вже виправлені. Після цього в інтернеті почали поширюватися твердження, що цих осіб начебто внесли до списку санкцій помилково.

На ці повідомлення відреагували в Офісі президента України. Там зазначили, що з’ясовують, як ці понад 100 осіб потрапили до списку злодіїв у законі.