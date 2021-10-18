Меня эта идея не интересует: Медведчук о предложении Зеленского об его обмене

Подозреваемый в государственной измене народный депутат Виктор Медведчук заявил, что у него нет другого гражданства, кроме украинского.

Поэтому идея обменять его на удерживаемых граждан Украины несостоятельная.

— У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я — гражданин Украины и буду им. Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна и она меня совершенно не интересует, — заявил Медведчук.

Накануне президент Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью программе Свобода слова на телеканале ICTV, которое зрители смогут увидеть 18 октября.

В нем он заявил: если бы Россия подтвердила, что Виктор Медведчук имеет российское гражданство, тогда правительство могло бы рассмотреть возможность его обмена на других удерживаемых в РФ граждан Украины.

8 октября народному депутату Украины Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Его подозревают в причастности к незаконным поставкам угля с временно оккупированных украинских территорий.

Глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова обнародовали аудиозаписи в подтверждение причастности Виктора Медведчука к так называемым угольным схемам в 2014 году.

Экспертиза подтвердила, что на записях именно он говорит о реализации незаконных схем с представителями российской власти.

Источник: Оппозиционная платформа — За жизнь