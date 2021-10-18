Мене ця ідея не цікавить: Медведчук про пропозицію Зеленського щодо його обміну

Підозрюваний у державній зраді народний депутат Віктор Медведчук заявив, що у нього немає іншого громадянства, крім українського.

Тому ідея обміняти його на утримуваних громадян України необґрунтована.

– У мене не було і немає іншого громадянства, крім українського. Я – громадянин України і буду ним. Крім того, вважаю, що президенту не варто обтяжувати себе розглядом питання про обмін. Ця ідея необґрунтована і вона мене абсолютно не цікавить, – заявив Медведчук.

Напередодні президент Володимир Зеленський дав екслюзивне інтерв’ю програмі Свобода слова на телеканалі ICTV, яке глядачі зможуть побачити 18 жовтня.

У ньому він заявив: якби Росія підтвердила, що Віктор Медведчук має російське громадянство, тоді уряд міг розглянути можливість його обміну на інших утримуваних в РФ громадян України.

Доповнюється…

Джерело: Опозиційна платформа – За життя