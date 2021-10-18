Слуга народа рассмотрит кадровые ротации в Кабмине на заседании фракции 18 октября — Стефанчук

Фракция Слуга народа во время своего заседание 18 октября планирует рассмотреть вопрос о возможных ротациях в Кабинете министров.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов. Он отметил, что на этой неделе кадровые вопросы на рассмотрение парламента еще не будут выносить.

— Безусловно, 18 октября будет заседание фракции Слуга народа, на котором будут решаться и кадровые вопросы. Но мы понимаем, что для того, чтобы они попали в зал, должно пройти время. Я только могу сказать, что на этой неделе кадровых вопросов не будет, а уже по результатам проведения фракции мы будем решать, какие кадровые вопросы будут вноситься в зал и какая по ним будет позиция парламента, — объяснил Стефанчук.

Председатель Верховной Рады добавил, что 18 октября Слуга народа планирует рассмотреть вопросы, предусматриваемые повесткой дня на ближайшую пленарную неделю, в том числе касательно законопроекта о приведении деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с Конституцией и касательно Национального банка Украины.

Накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что кадровые перестановки в Кабинете министров Украины могут произойти в первой декаде октября этого года.

Этот вопрос должны были обсудить еще во время выездного заседания фракции 1-3 октября.

Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль еще в сентябре сообщил, что у него претензий к министрам Кабмина нет. Поэтому никакие кадровые изменения в правительстве не планируются.