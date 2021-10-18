Слуга народу розгляне кадрові ротації в Кабміні на засіданні фракції 18 жовтня – Стефанчук

Фракція Слуга народу під час свого засідання 18 жовтня планує розглянути питання про можливі ротації в Кабінеті міністрів.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі одного з українських телеканалів. Він зазначив, що цього тижня кадрові питання на розгляд парламенту ще не виноситимуть.

– Безумовно, 18 жовтня буде засідання фракції Слуга народу, на якому вирішуватимуться і кадрові питання. Але ми розуміємо, що для того, щоб вони потрапили в зал, повинен пройти час. Я лише можу сказати, що цього тижня кадрових питань не буде, а вже за результатами проведення фракції ми вирішуватимемо, які кадрові питання вноситимуться в зал і яка щодо них буде позиція парламенту, – пояснив Стефанчук.

Голова Верховної Ради додав, що 18 жовтня Слуга народу планує розглянути питання, що передбачаються порядком денним на найближчий пленарний тиждень, зокрема щодо законопроекту про приведення діяльності Національного антикорупційного бюро України у відповідність до Конституції і щодо Національного банку України.

Напередодні голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що кадрові перестановки в Кабінеті міністрів України можуть відбутися у першій декаді жовтня цього року.

Це питання повинні були обговорити ще під час виїзного засідання фракції 1-3 жовтня.

Зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль ще у вересні повідомив, що у нього претензій до міністрів Кабміну немає. Тому жодні кадрові зміни в уряді не плануються.