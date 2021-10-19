Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати країни-партнери в зміцненні безпеки в Чорноморському регіоні, який намагається дестабілізувати Росія.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін під час спільного брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном у Києві.

– Ми надаємо допомогу в усіх регіонах на регулярній основі: це наше зобов’язання перед нашими партнерами. І ви можете очікувати, що ми продовжуватимемо нашу підтримку. Цей регіон (Чорного моря, – Ред.) є дуже важливим для нас, і ми продовжимо підтримку для наших партнерів для гарантування безпеки в цьому регіоні, – зазначив Остін.

Міністр оборони США підтвердив, що зміцнення партнерства в Чорноморському регіоні було темою його сьогоднішніх переговорів із очільником Міноборони України.

– Сьогодні ми обговорили зміцнення нашого партнерства в Чорноморському регіоні, щоб протистояти дестабілізаційним діям Росії. Ми підтримуємо Україну разом із Грузією, Румунією, Болгарією. Ми зрозуміли важливість партнерства та союзництва для стримування російської агресії, – наголосив Остін.

У вівторок, 19 жовтня, в Києві відбулися переговори між головою Пентагону Ллойдом Остіном та міністром оборони України Андрієм Тараном. Однією з тем стала безпека в Чорноморському регіоні.

Наприкінці серпня 2021 року Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Серед іншого, угода передбачає, що двосторонні оборонні відносини між країнами будуть зосереджені на поглибленні співробітництва в Чорноморському регіоні.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським пообіцяв не залишати Україну наодинці у боротьбі з агресією РФ.