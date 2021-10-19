Украина рассчитывает на то, что Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут сдерживать Россию от превращения вооруженного конфликта на Донбассе в полномасштабную войну.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран на совместном брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином.

– Мы ожидаем, что США и впредь будут поддерживать нашу независимость, территориальную целостность и всячески, всеми доступными методами, сдерживать Россию от дальнейшего распространения агрессии, от дальнейшего распространения вооруженного конфликта и от перерастания его в полномасштабную войну, — подчеркнул Таран.

Министр уточнил, что США могут влиять на ситуацию через дипломатические и военные каналы, а также и в дальнейшем предоставлять Украине военно-техническую помощь.

Таран также отметил, что наша страна не сомневается в дальнейшей поддержке Вашингтона.

– США прекрасно понимают, что Украина стоит на переднем крае борьбы с российской экспансией, со стремлением России возродить свои имперские амбиции и таким образом создать угрозу для всего европейского континента. У нас нет никаких сомнений в преданности США поддержке Украины, — заявил Таран.