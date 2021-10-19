Україна розраховує на те, що Сполучені Штати Америки і надалі стримуватимуть Росію від перетворення збройного конфлікту на Донбасі в повномасштабну війну.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран на спільному брифінгу із головою Пентагону Ллойдом Остіном.

– Ми очікуємо, що США і надалі підтримуватимуть нашу незалежність, територіальну цілісність і всіляко, усіма доступними методами, стримуватимуть Росію від подальшого поширення агресії, від подальшого поширення збройного конфлікту і від переростання його в повномасштабну війну, – наголосив Таран.

Міністр уточнив, що США можуть впливати на ситуацію через дипломатичні та військові канали, а також і в подальшому надавати Україні військово-технічну допомогу.

Таран також зазначив, що наша країна не сумнівається у подальшій підтримці Вашингтона.

– США чудово розуміють, що Україна стоїть на передньому краї боротьби з російською експансією, з прагненням Росії відродити свої імперські амбіції й таким чином створити загрозу для всього європейського континенту. У нас немає жодних сумнівів у відданості США підтримці України, – заявив Таран.

Наприкінці серпня цього року Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Серед іншого, угода передбачає, що двосторонні оборонні відносини між країнами будуть зосереджені на: проведенні реформ Україною у секторі оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО; поглибленні співробітництва в Чорноморському регіоні; посиленні співпраці у сфері кібербезпеки.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським пообіцяв не залишати Україну наодинці у боротьбі з російською агресією.

А держсекретар США Ентоні Блінкен наголошував, що Вашингтон має намір повністю виконати свої зобов’язання у сфері безпеки перед Україною.