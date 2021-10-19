Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятие закона о Национальном антикоррупционном бюро.

Он назвал это важным шагом для стабильной работы антикоррупционной инфраструктуры.

— Поздравляю Верховную Раду с принятием важного закона о НАБУ №5459-1. Спасибо всем 304 народным депутатам, которые поддержали этот документ! Наконец-то статус НАБУ унормирован в соответствии с Конституцией. Это важный шаг для стабильной работы антикоррупционной инфраструктуры Украины — написал он в Twitter.

Congratulations to @verkhovna_rada on the adoption of the law on #NABU #5459-1. Grateful to 304 MPs who supported this document! At last, the status of @nab_ukr is normalized under ???????? Constitution. This is a great step for the stable operation of ???????? anticorruption infrastructure. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2021

19 октября Верховная Рада приняла во втором чтении закон №5459-1 о НАБУ. За соответствующее решение проголосовали 304 народных депутата.

Принятый документ предусматривает изменение статуса НАБУ на орган исполнительной власти (до этого оно было правоохранительным органом), но при этом закрепляет гарантии независимости бюро от правительства.

В частности, закон четко запрещает Кабмину вмешиваться в деятельность органа, отменять акты НАБУ, не позволяет давать указания или поручения о деятельности бюро или конкретных уголовных производствах.

Согласно документу, уволить директора НАБУ Кабмин сможет только согласно четко определенным основаниям и при поддержке такого решения 2/3 членов правительства.

Также законом вводится новая процедура назначения директора НАБУ. Его будут выбирать на прозрачном конкурсе с определяющим голосом международных экспертов.

Необходимость принять новый закон о НАБУ возникла после того, как в прошлом году Конституционный суд признал незаконным назначение Артема Сытника главой Национального антикоррупционного бюро Украины.

В решении суда говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко во время подписания указа вышел за пределы своих конституционных полномочий.