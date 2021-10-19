Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалення закону про Національне антикорупційне бюро.

Він назвав це важливим кроком для стабільної роботи антикорупційної інфраструктури.

– Вітаю Верховну Раду з ухваленням важливого закону про НАБУ №5459-1. Дякую всім 304 народним депутатам, які підтримали цей документ! Нарешті статус НАБУ унормовано відповідно до Конституції. Це важливий крок для стабільної роботи антикорупційної інфраструктури України – написав він у Twitter.

Congratulations to @verkhovna_rada on the adoption of the law on #NABU #5459-1. Grateful to 304 MPs who supported this document! At last, the status of @nab_ukr is normalized under ???????? Constitution. This is a great step for the stable operation of ???????? anticorruption infrastructure. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2021

19 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №5459-1 про НАБУ. За відповідне рішення проголосували 304 народних депутати.

Ухвалений документ передбачає зміну статусу НАБУ на орган виконавчої влади (до цього воно було правоохоронним органом), але при цьому закріплює гарантії незалежності бюро від уряду.

Зокрема, закон чітко забороняє Кабміну втручатись у діяльність органу, скасовувати акти НАБУ, не дозволяє надавати вказівки чи доручення щодо діяльності бюро або конкретних кримінальних проваджень.

Згідно з документом, звільнити директора НАБУ Кабмін зможе лише з чітко визначених підстав та за підтримки такого рішення 2/3 членів уряду.

Також законом запроваджується нова процедура призначення директора НАБУ. Його обиратимуть під час прозорого конкурсу з визначальним голосом міжнародних експертів.

Необхідність ухвалити новий закон про НАБУ виникла після того, як минулого року Конституційний суд визнав незаконним призначення Артема Ситника главою Національного антикорупційного бюро України.

У рішенні суду йшлося про те, що п’ятий президент України Петро Порошенко під час підписання указу вийшов за межі своїх конституційних повноважень.