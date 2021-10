Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалення закону про Національне антикорупційне бюро.

Він назвав це важливим кроком для стабільної роботи антикорупційної інфраструктури.

Congratulations to @verkhovna_rada on the adoption of the law on #NABU #5459-1. Grateful to 304 MPs who supported this document! At last, the status of @nab_ukr is normalized under ???????? Constitution. This is a great step for the stable operation of ???????? anticorruption infrastructure.

