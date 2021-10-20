У середу, 20 жовтня, на черговому пленарному засіданні Верховної Ради буде розглянуто в першому читанні проект державного бюджету на 2022 рік. Трансляцію засідання, яке розпочнеться о 10:00, можна буде переглянути онлайн на сайті Факти ICTV.

Спочатку нардепи спробують ухвалити урядовий законопроект про зміни до Бюджетного кодексу України, після чого розпочнуть розгляд головного фінансового документа країни.

Загалом законопроект про держбюджет має розглядатися в трьох читаннях. Сьогодні його обговорять у першому читанні та схвалять висновки й пропозиції народних депутатів. Згодом на підставі цих бюджетних висновків Кабінет міністрів доопрацює держбюджет-2022 до другого читання.

У цілому документ потрібно ухвалити до 1 грудня.

До розгляду в першому читанні нардепам також запропоновано законопроекти:

• про встановлення в Україні нового свята – Дня української державності (його ініціатором є президент Володимир Зеленський);

• про спрощене набуття українського громадянства іноземцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності України;

• про регулювання праці домашніх працівників;

• кілька документів, що стосуються судової сфери, зокрема щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції.

У другому читанні народні обранці зосередяться на питаннях: позачергового забезпечення житлом осіб, які взяті на облік до 1 січня 1993 року та проживають у житлі тимчасового призначення; мультимодальних перевезень та інших.

Депутати також можуть сьогодні перейменувати кілька населених пунктів та ратифікувати угоди з Єгиптом і Білоруссю.

Кабінет міністрів України схвалив проект держбюджету на 2022 рік 15 вересня. Серед пріоритетних сфер визначено: охорону здоров’я, освіту, підтримку ветеранів, посилення обороноздатності та безпеки держави, розвиток інфраструктури, цифровізацію.

Про ключові фінансові показники, які закладає уряд у держбюджет-2022, читайте в матеріалі.

Фото: Верховна Рада