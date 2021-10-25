Інтереси Путіна прагнуть представляти в Україні щонайменше три групи – Данілов

На території України є щонайменше три групи, які прагнуть представляти у нас інтереси президента РФ Володимира Путіна. Четвертою була група Віктора Медведчука, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

– На російському напрямку зараз відбувається колосальна боротьба за вплив на Україну серед тих людей, які знаходяться на території нашої країни. Між цими групами йде зіткнення. Медведчук був однією з цих груп. Він був, скажімо так, в фаворі з урахуванням того, що він кум Путіна, – пояснив секретар РНБО.

За його словами, зараз Медведчук перебуває під домашнім арештом, тому між цими групами йде боротьба за те, хто буде в Україні представляти інтереси РФ.

– Я знаю щонайменше три групи, які з’ясовують, хто буде представляти тут інтереси Путіна. Група, що відвалилася, – це була група Медведчука, четверта, – додав Данілов.

Справа Медведчука

8 жовтня народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Йдеться зокрема про незаконні поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу ще у 2014 році.

Офіс гепрокурора оприлюднив відповідні аудіозаписи, які доводять причетність Медведчука до незаконних схем.

За кілька днів, 12 жовтня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку у цій справі – цілодобовий домашній арешт до 7 грудня 2021 року.