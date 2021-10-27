Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал возможность кадровых ротаций в Кабинете министров. По его словам, такие изменения реальны.

Об этом глава правительства проинформировал на брифинге во время визита в Донецкую область.

– Никто не держится за должности. И кадровые изменения возможны. И это целесообразно всегда, когда необходимо где-то усилить, где-то изменить стратегию министерства. То есть, в зависимости от ситуации: кризис, развитие, поддержка чего-то, тогда происходят кадровые изменения, — подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.

– Парламент будет рассматривать его в соответствии с процедурой, — отметил Шмыгаль.

В то же время премьер не стал уточнять, какие еще кадровые изменения в правительстве планируются. Шмыгаль посоветовал дождаться принятия соответствующих решений на заседании фракции Слуга народа.

– Что касается других кадровых изменений, давайте дождемся решения фракции, которая примет решение по отдельным министрам. Больше или меньше (министров на увольнение. – Ред.) – будем смотреть, вести диалог с фракцией, – рассказал глава правительства.

Недавно глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что кадровые ротации в Кабмине могут состояться уже на следующей неделе (со 2 по 5 ноября). По словам нардепа, Верховная Рада может рассмотреть не менее четырех кадровых перестановок в правительстве.

Речь идет, в частности, о Романе Абрамовском. Также есть информация о возможной отставке Андрея Тарана с должности министра обороны Украины.

На днях сообщалось, что на место Тарана президент Владимир Зеленский уже согласовал кандидатуру Алексея Резникова – нынешнего вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Источник: Телеканал Дом