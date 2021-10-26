Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе (со 2 по 5 ноября) может рассмотреть не менее четырех кадровых перестановок в Кабинете министров.

Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

– На следующей пленарной неделе будет не меньше четырех кадровых вопросов, — отметил нардеп.

Он отказался озвучивать фамилии всех министров, которые могут лишиться должностей.

В то же время Арахамия подтвердил, что одна из отставок будет касаться министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, который уже написал соответствующее заявление. Ожидаемое увольнение Абрамовского нардеп назвал решенным вопросом.

Кроме того, Арахамия не стал опровергать информацию о возможной отставке Андрея Тарана с должности министра обороны Украины. Сообщалось, что взамен президент Владимир Зеленский уже согласовал кандидатуру Алексея Резникова – нынешнего вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

При этом Арахамия опроверг информацию о возможном увольнении министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра социальной политики Марины Лазебной.

Недавно спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук также заявлял, что вопросы кадровых изменений в Кабинете министров Украины могут рассмотреть в ВР уже на следующей пленарной неделе (со 2 по 5 ноября).

Еще в начале сентября Давид Арахамия заявлял, что в правительстве могут заменить трех-четырех министров. Претендентами на увольнение неофициально называли министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и министра по стратегическим отраслям промышленности Олега Уруского.

Сам Уруский впоследствии сообщил Фактам ICTV, что официальных разговоров с руководством Украины по поводу возможной отставки у него не было.

А премьер-министр Денис Шмигаль, отвечая на вопрос о возможных увольнениях в правительстве, уверял, что у него нет претензий к министрам.

Источник: Украина 24

Фото: Слуга народа