Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе (со 2 по 5 ноября) может рассмотреть не менее четырех кадровых перестановок в Кабинете министров.
Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
– На следующей пленарной неделе будет не меньше четырех кадровых вопросов, — отметил нардеп.
Он отказался озвучивать фамилии всех министров, которые могут лишиться должностей.
В то же время Арахамия подтвердил, что одна из отставок будет касаться министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, который уже написал соответствующее заявление. Ожидаемое увольнение Абрамовского нардеп назвал решенным вопросом.
Кроме того, Арахамия не стал опровергать информацию о возможной отставке Андрея Тарана с должности министра обороны Украины. Сообщалось, что взамен президент Владимир Зеленский уже согласовал кандидатуру Алексея Резникова – нынешнего вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
При этом Арахамия опроверг информацию о возможном увольнении министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра социальной политики Марины Лазебной.
Недавно спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук также заявлял, что вопросы кадровых изменений в Кабинете министров Украины могут рассмотреть в ВР уже на следующей пленарной неделе (со 2 по 5 ноября).
Еще в начале сентября Давид Арахамия заявлял, что в правительстве могут заменить трех-четырех министров. Претендентами на увольнение неофициально называли министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и министра по стратегическим отраслям промышленности Олега Уруского.
Сам Уруский впоследствии сообщил Фактам ICTV, что официальных разговоров с руководством Украины по поводу возможной отставки у него не было.
А премьер-министр Денис Шмигаль, отвечая на вопрос о возможных увольнениях в правительстве, уверял, что у него нет претензий к министрам.
Источник: Украина 24
Фото: Слуга народа