Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував можливість кадрових ротацій у Кабінеті міністрів. За його словами, такі зміни є реальними.

Про це очільник уряду поінформував на брифінгу під час візиту до Донецької області.

– Ніхто не тримається за посади. І кадрові зміни можливі. І це нагально завжди, коли необхідно десь посилити, десь змінити стратегію міністерства. Тобто залежно від ситуації: криза, розвиток, підтримка чогось, тоді відбуваються кадрові зміни, – наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський уже написав заяву про звільнення за власним бажанням.

– Парламент розглядатиме її відповідно до процедури, – зазначив Шмигаль.

Водночас прем’єр не став уточнювати, які ще кадрові зміни в уряді плануються. Шмигаль порадив дочекатися ухвалення відповідних рішень на засіданні фракції Слуга народу.

– Щодо інших кадрових змін, давайте дочекаємося рішення фракції, яка прийме рішення щодо окремих міністрів. Більше або менше (міністрів на звільнення. – Ред.) – будемо дивитися, вести діалог із фракцією, – розповів очільник уряду.

Нещодавно голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що кадрові ротації у Кабміні можуть відбутися вже наступного тижня (з 2 до 5 листопада). За словами нардепа, Верховна Рада може розглянути щонайменше чотири кадрові перестановки в уряді.

Йдеться, зокрема, про Романа Абрамовського. Також є інформація про можливу відставку Андрія Тарана з посади міністра оборони України.

Днями повідомлялося, що на заміну Тарану президент Володимир Зеленський уже погодив кандидатуру Олексія Резнікова – нинішнього віце-прем’єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Джерело: Телеканал Дом