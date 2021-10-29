Против народного депутата Ильи Кивы от фракции Оппозиционная платформа За жизнь открыли уголовное производство за государственную измену (по ч.1 ст. 111 УКУ). Причиной стало видео с поздравлением президента РФ Владимира Путина, которое нардеп, вероятно, записал в стенах Верховной Рады.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Досудебное расследование будут вести следователи Государственного бюро расследований (ГБР).

Дело против Кивы было открыто после обращения партии Удар в правоохранительные органы.

Против Кивы завели дело за государственную измену / 2 фотографии

– Народный депутат Украины Кива И.В. совершил умышленные действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической, информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, — говорится в выдержке из ЕРДР.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без.

Видео с поздравлением для Путина Кива разместил на своих страницах в социальных сетях. Видео снято на фоне украинских флагов.

На кадрах Кива поздравляет главу Кремля с Днем рождения и называет его “великим правителем” и “лидером своей нации и дружественного нам народа”.

Недавно генеральный прокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что против Ильи Кивы было открыто дело по факту стрельбы. Речь идет о еще одном видео на странице нардепа, где он называет Степана Бандеру предателем и стреляет из автомата.

Генпрокурор подчеркнула, что против народного депутата от ОПЗЖ расследуется ряд уголовных дел.

Источник: Удар