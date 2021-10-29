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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Против Кивы завели дело за государственную измену

Против Кивы завели дело за государственную измену

Против народного депутата Ильи Кивы от фракции Оппозиционная платформа За жизнь открыли уголовное производство за государственную измену (по ч.1 ст. 111 УКУ). Причиной стало видео с поздравлением президента РФ Владимира Путина, которое нардеп, вероятно, записал в стенах Верховной Рады.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Досудебное расследование будут вести следователи Государственного бюро расследований (ГБР).

Дело против Кивы было открыто после обращения партии Удар в правоохранительные органы.

Кива госизмена
Кива госизмена
Кива госизмена
Кива госизмена
Против Кивы завели дело за государственную измену / 2 фотографии

– Народный депутат Украины Кива И.В. совершил умышленные действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической, информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, — говорится в выдержке из ЕРДР.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без.

Видео с поздравлением для Путина Кива разместил на своих страницах в социальных сетях. Видео снято на фоне украинских флагов.

На кадрах Кива поздравляет главу Кремля с Днем рождения и называет его “великим правителем” и “лидером своей нации и дружественного нам народа”.

Недавно генеральный прокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что против Ильи Кивы было открыто дело по факту стрельбы. Речь идет о еще одном видео на странице нардепа, где он называет Степана Бандеру предателем и стреляет из автомата.

Генпрокурор подчеркнула, что против народного депутата от ОПЗЖ расследуется ряд уголовных дел.

Источник: Удар

Фото: УНИАН

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