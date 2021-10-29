Проти народного депутата Іллі Киви від фракції Опозиційна платформа За життя відкрили кримінальне провадження за державну зраду (за ч.1 ст. 111 ККУ). Причиною стало відео з привітанням президента РФ Володимира Путіна, яке нардеп, ймовірно, записав у стінах Верховної Ради.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Досудове розслідування вестимуть слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР).

Справу проти Киви відкрили після звернення партії Удар до правоохоронних органів.

Проти Киви відкрили справу за державну зраду / 2 фотографии

– Народний депутат України Кива І.В. вчинив умисні дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній, інформаційній безпеці України, шляхом надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, – йдеться у витягу з ЄРДР.

Стаття, за якою відкрили кримінальну справу, передбачає позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без.

Відео з привітанням для Путіна Кива розмістив на своїх сторінках у соціальних мережах. Відео знято на фоні українських прапорів.

На кадрах Кива вітає очільника Кремля з Днем народження та називає його “великим правителем” і “лідером своєї нації та дружнього нам народу”.

Нещодавно генеральний прокурор Ірина Венедіктова підтвердила, що проти Іллі Киви відкрили справу за фактом стрілянини. Йдеться про ще одне відео на сторінці нардепа, де він називає Степана Бандеру зрадником і стріляє з автомата.

Генпрокурор наголосила, що проти народного депутата від ОПЗЖ розслідується низка кримінальних справ.

Джерело: Удар