Командующий Украинской добровольческой армией и экс-нардеп Дмитрий Ярош сообщил о своем назначении советником главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

О своем назначении Ярош сообщил в социальной сети Facebook, прикрепив к посту общий снимок с Залужным и фото удостоверения советника.

— Приказом генерал-лейтенанта Валерий Залужный назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим!, – написал Ярош.

В июле 2021 года Валерий Залужный стал главнокомандующим Вооруженных сил Украины, заменив на этом посту Руслана Хомчака. До своего назначения он возглавлял оперативное командование Север.

Что известно о Дмитрии Яроше?

Во время Евромайдана в конце ноября 2013 года он был одним из инициаторов создания Правого сектора. 21 февраля 2014 года после того, как лидеры парламентской оппозиции подписали соглашение с Януковичем, вызвавшее недовольство среди протестующих, Дмитрий Ярош впервые выступил на сцене Майдана.

Тогда он заявил, что Правый сектор не сложит оружие и не освободит ни одного здания, пока Янукович не уйдет в отставку, призвав к продолжению борьбы и заявив о готовности взять ответственность за дальнейшее развертывание революции. На следующий день Янукович покинул Киев и сбежал в РФ.

В 2015 году Ярош заявил о своем выходе из Правого сектора и инициировал создание нового общественно-политического движения Государственная инициатива Яроша. В 2014 году баллотировался в президенты Украины как самовыдвиженец, был народным депутатом VIII созыва от партии Правый сектор.

Украинская добровольческая армия (УДА) – это добровольческое военное формирование, образованное в декабре 2015 года после выхода Яроша и его единомышленников с движения Правый сектор.