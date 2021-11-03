Президент Украины Владимир Зеленский не успел выступить на сессии климатического саммита ООН в Глазго (Великобритания), поскольку в тот момент проводил переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя сообщения, что глава государства пропустил свое выступление на саммите ООН СOP26.

Сессия, на которой ожидалось выступление Владимира Зеленского, состоялась накануне и была посвящена Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана. Модератором заседания был спецпредставитель президента США по климату Джон Керри.

– В то время, как в медиа разгоняют всяческие истории о том, что Керри объявил Украину, а Украины не было в зале, то вам при этом не рассказывают, что именно в это время проходила встреча президента Украины с государственным секретарем Энтони Блинкеном. И поскольку она была очень предметной и длительной, они проговорили очень многое, то банально плавающий график не позволил нам вовремя попасть в зал. Поверьте, что это был очень важный разговор, очень полезный и доверительный, — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД обратил внимание на тот факт, что новость о пропущенном выступлении президента Украины в первую очередь активно распространялась российскими СМИ.

– Кто начал разгонять историю о том, что президента Украины не было на заседании, когда его вел Джон Керри и объявил выступление Украины? Это начали делать российские медиа, – заявил Кулеба.

По мнению министра, российские СМИ делали это потому, что Владимир Зеленский провел продуктивные переговоры в Глазго с американским лидером Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. По словам Кулебы, основной темой этих разговоров была война на Донбассе и российская агрессия, а также энергетическая безопасность Украины.

– Основной темой разговора с ними была ситуация на Донбассе и что мы совместно с партнерами можем сделать, чтобы остановить Россию, чтобы заставить ее конструктивно вести себя на переговорах, а также вопросы энергетической безопасности нашего государства, – рассказал министр.

Он уточнил, что в общей сложности президент Украины провел 13 двусторонних встреч и контактов в Глазго.

Кулеба отметил, что украинская делегация заранее предупредила организаторов, что Зеленский не успевает выступить на сессии по выбросам метана. Следовательно, сбой произошел со стороны организаторов мероприятия.

Министр призвал не реагировать на российские провокации на этот счет.

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26-я конференция ООН по изменению климата (COP26) началась в Глазго 1 ноября. Мероприятие продлится до 12 ноября. В конференции принимают участие более 120 глав государств и правительств, журналисты, представители разных организаций.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции с речью 1 ноября. Он рассказал, что оккупированный Россией Крым и часть Донбасса превратились в две экологические бомбы в центре Европы.

Источник: Дмитрий Кулеба