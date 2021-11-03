Президент України Володимир Зеленський не встиг виступити на сесії кліматичного саміту ООН у Глазго (Велика Британія), оскільки в той момент якраз проводив переговори із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це поінформував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи повідомлення, що глава держави пропустив свій виступ на саміті ООН СOP26.

Сесія, на якій очікувався виступ Володимира Зеленського, відбулася напередодні і була присвячена Глобальній ініціативі щодо скорочення викидів метану. Модератором засідання був спецпредставник президента США з питань клімату Джон Керрі.

– У той час, як у медіа розганяють усілякі історії про те, що Керрі оголосив Україну, а України не було в залі, то вам при цьому не розказують, що саме в цей час відбувалася зустріч президента України з державним секретарем Ентоні Блінкеном. І оскільки вона була дуже предметною і тривалою, вони проговорили дуже багато, то банально плаваючий графік не дозволив нам вчасно потрапити до зали. Повірте, що це була надзвичайно важлива розмова, надзвичайно корисна і довірлива, – наголосив Кулеба.

Голова МЗС звернув увагу на той факт, що новину про пропущений виступ президента України в першу чергу активно поширювали російські ЗМІ.

– Хто почав розганяти історію про те, що президента України не було на засіданні, коли його вів Джон Керрі і оголосив виступ України? Це почали робити російські медіа, – заявив Кулеба.

На думку міністра, російські ЗМІ робили це тому, що Володимир Зеленський провів продуктивні переговори в Глазго із американським лідером Джо Байденом та держсекретарем Ентоні Блінкеном. За словами Кулеби, основною темою цих розмов була війна на Донбасі та російська агресія, а також енергетична безпека України.

– Основною темою розмови з ними була ситуація на Донбасі і що ми спільно з партнерами можемо зробити, щоб зупинити Росію, щоб змусити її конструктивно поводитися на переговорах, а також питання енергетичної безпеки нашої держави, – розповів міністр.

Він уточнив, що загалом президент України провів 13 двосторонніх зустрічей та контактів у Глазго.

Кулеба зазначив, що українська делегація заздалегідь попередила організаторів, що Зеленський не встигає виступити на сесії з питань викидів метану. Відтак, збій стався з боку організаторів заходу.

Міністр закликав не реагувати на російські провокації з цього приводу.

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26-та конференція ООН з питань зміни клімату (COP26) розпочалася у Глазго 1 листопада. Захід триватиме до 12 листопада. У конференції беруть участь понад 120 глав держав та урядів, журналісти, представники різних організацій.

Президент України Володимир Зеленський виступив на конференції із промовою 1 листопада. Він розповів, що окупований Росією Крим та частина Донбасу перетворилися на дві екологічні бомби у центрі Європи.

Джерело: Дмитро Кулеба