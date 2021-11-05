Время пришло: Кулеба о дорожной карте вступления Украины в НАТО и ЕС

Украине нужна четкая европейская и евроатлантическая перспектива, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме Re:Open Zakarpattia.

– Пришло время Европе и каждому из нас составить четкую дорожную карту для того, чтобы Украина наконец присоединилась к НАТО и Европейскому Союзу и начала писать новую историю — историю нашего совместного успеха, – отметил глава МИД.

По его словам, Украина определила свое будущее как равной среди равных в Центральной Европе, потому что Европа – наш общий дом, место, где мы родились и выросли.

Однако, вступление в ЕС и НАТО как отметил Кулеба, зависит от решения этих организаций и возможно до завершения реформ в Украине.

– Если будет политическое решение в ЕС и в НАТО – забираем, то, во-первых, и нам будет намного легче делать реформы, а, во-вторых, нас возьмут даже с некоторыми незаконченными реформами под гарантии, обещания, что они будут завершены уже после приобретения членства, – добавил дипломат.

По его мнению, важна также консолидация позиций стран, которые помогают Украине с реформами и поддерживают ее членство.