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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Час настав: Кулеба про дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС

Дмитро Кулеба

Україні потрібна чітка європейська та євроатлантична перспектива, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на форумі Re: Open Zakarpattia.

– Настав час Європі та кожному з нас скласти чітку дорожню карту для того, щоб Україна нарешті приєдналася до НАТО та Європейського Союзу та почала писати нову історію – історію нашого спільного успіху, – зазначив глава МЗС.

За його словами, Україна визначила своє майбутнє як рівної серед рівних у Центральній Європі, тому що Європа – наш спільний дім, місце, де ми народилися та виросли.

Однак, вступ до ЄС та НАТО, як зазначив Кулеба, залежить від рішення цих організацій, і можливий до завершення реформ в Україні.

– Якщо буде політичне рішення в ЄС та НАТО – забираємо, то, по-перше, і нам буде набагато легше робити реформи, а по-друге, нас візьмуть навіть із деякими незакінченими реформами під гарантії, обіцянки, що вони будуть завершені вже після набуття членства, – додав дипломат.

На його думку, важливою є також консолідованість позиції країн, які допомагають Україні з реформами та підтримують її членство.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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