В сессионном зале Верховной Рады обнаружили 5 кг картошки. Пакет с овощами был найден под местом одного из народных депутатов.

Об этом сообщил первый вице-спикер ВР Александр Корниенко. Политик в кулуарах Рады пожаловался журналистам, что народные избранники часто приносят в здание парламента “непонятные вещи”.

— Это просто непубличные вещи, но у нас служба нашего аппарата и УГО находят время от времени какие-то непонятные предметы, непонятно какое отношение они имеют к сессионному процессу. Например, недавно такой пакетик картофеля нашли — но не картошка фри, а такая “картошка” где-то 5 кг, сырая. Может, кому-то бабушка передала, – сказал Корниенко.

Он отметил, что находку обнаружили под местом одного из депутатов, но не уточнил кого именно, лишь заметил, что нардеп – представитель оппозиции. Корниенко добавил, что картофель не был гнилым.

— Как человек с медийным опытом и политтехнолог, я себе представил, если бы он был гнилым, его можно было бы бросить в какого-нибудь докладчика, или в правительство. Но обычный картофель – как его можно политически использовать? – поинтересовался он.

2 ноября народные депутаты поддержали постановление №6154, которым ограничивается доступ к помещениям Верховной Рады на период жесткого карантина.

Новые требования касаются народных депутатов, работников Аппарата Верховной Рады, помощников-консультантов, представителей СМИ и других посетителей.