У сесійній залі Верховної Ради знайшли 5 кг картоплі. Пакет з овочами знайшли під місцем одного із народних депутатів.

Про це повідомив перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко. Політик у кулуарах Ради поскаржився журналістам, що народні обранці часто приносять до будівлі парламенту “незрозумілі речі”.

— Це просто непублічні речі, але у нас служба нашого апарату та УДО знаходять час від часу якісь незрозумілі предмети, незрозуміло, яке відношення вони мають до сесійного процесу. Наприклад, нещодавно такий пакетик картоплі знайшли – але не картопля фрі, а така “картошка” десь 5 кг, сира. Може, комусь бабуся передала, – сказав Корнієнко.

Він зазначив, що знахідку виявили під місцем одного з депутатів, але не уточнив кого саме, лише зауважив, що нардеп – представник опозиції. Корнієнко додав, що картопля не була гнилою.

— Як людина з медійним досвідом та політтехнолог, я собі уявив, якби вона була гнила, її можна було б кинути в якогось доповідача, чи в уряд. Але звичайна картопля – як її можна політично використати? – поцікавився він.

2 листопада народні депутати підтримали постанову №6154, якою обмежується доступ до приміщень Верховної Ради на період жорсткого карантину.

Нові вимоги стосуються народних депутатів, працівників Апарату Верховної Ради, помічників-консультантів, представників ЗМІ та інших відвідувачів.