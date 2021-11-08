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Факти / Україна / Політика

Никифоров: Нормандський формат – це безальтернативний майданчик

Людмила Богданова
Сергій Никифоров, Сергей Никифоров

Переговори нормандської четвірки є безальтернативним форматом для припинення конфлікту на Донбасі. Про це заявив прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

Цю інформацію він озвучив у відеозверненні, коментуючи ефір програми Погляд з банкової за 7 листопада.

– У частині про Нормандський формат йшлося виключно про те, що під питанням час та рівень проведення наступних зустрічей Нормандії. Сам формат поза всякими питаннями та сумнівами – це безальтернативний майданчик для припинення конфлікту на сході України.

Прес-секретар Зеленського наголосив, що за затримку у переговорах нормандської четвірки відповідальна російська сторона. Франція, Німеччина та Україна готові до співпраці на рівні міністрів і лідерів.

Никифоров закликав Москву співпрацювати та зробити внесок для досягнення миру на Донбасі.

Раніше Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV повідомив, що реалізація зустрічі на рівні глав держав нормандської четвірки залежить від Росії.

Він наголосив, що Україна зацікавлена в зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у будь-якому форматі.

Читайте: Продовження зустрічей у Нормандському форматі під великим питанням – Никифоров

Фото: Офіс президента

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