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Факты / Украина / Политика

Слуга народа 15 ноября проведет съезд: будут избирать руководство

Анастасия Гевко редактор ленты
Слуга народа 15 ноября проведет съезд: будут избирать руководство

Фракция Слуга народа в понедельник, 15 ноября, соберется на заседание, чтобы избрать новое руководство. 

Об этом у себя в Telegram сообщила спикер фракции – Юлия Палийчук.

Кроме того, по ее данным, по результатам съезда планируют сделать ряд политических обращений и заявлений. 

8 ноября стало известно, что первый вице-спикер парламента Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы партии Слуга народа. По данным Фактов ICTV, новым руководителем фракции станет депутат Елена Шуляк.

Корниенко стал первым вице-спикером по результатам голосования Верховной Рады, прошедшего 19 октября.

До него этот пост занимал Руслан Стефанчук, которого 8 октября избрали новым председателем парламента.

Источник: Юлия Палийчук

Фото: Слуга народа

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