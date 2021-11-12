Слуга народу 15 листопада проведе з’їзд: обиратимуть керівництво

Фракція Слуга народу у понеділок, 15 листопада, збереться на засідання, щоб обрати нове керівництво.
Про це у себе в Telegram повідомила речниця фракції – Юлія Палійчук.
Крім того, за її даними, за результатами з’їзду планують зробити низку політичних звернень та заяв.
8 листопада стало відомо, що перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко вирішив скласти повноваження голови партії Слуга народу. За даними Фактів ICTV, новим керівником фракції стане депутат Олена Шуляк.
Корнієнко став першим віце-спікером за результатами голосування Верховної Ради 19 жовтня.
До нього цю посаду обіймав Руслан Стефанчук, якого 8 жовтня обрали новим головою парламенту.
Джерело: Юлія Палійчук
Фото: Слуга народу