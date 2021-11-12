Меру пресечения Гео Леросу изберут 16 ноября – суд перенесли

Печерский районный суд Киева будет избирать меру пресечения внефракционному депутату Верховной Рады Гео Леросу во вторник, 16 ноября. Лерос сообщил, что заседание по его делу перенесли.

– Суд по избранию меры пресечения перенесен на 16.11.21 в 15.25 в Печерском суде по адресу: ул. Владимирская, 15, – написал депутат у себя в Telegram.

12 ноября Государственное бюро расследований вручило Гео Леросу новое подозрение – о невыполнении решения суда. Речь идет об отсутствии опровержения информации, распространенной Леросом о брате главы ОП Андрея Ермака Денисе.

Заседание должно было состояться сегодня в 17.00.

В августе Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информацию о Денисе Ермаке, которую нардеп Гео Лерос распространил в соцсетях в марте 2020 года.

Суд обязал Лероса выложить пост с опровержением.

Сотрудники ГБР и Офиса генпрокурора 11 ноября вручили Гео Леросу подозрение за то, что он показал Зеленскому неприличный жест с трибуны Рады.

Источник: Гео Лерос