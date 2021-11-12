Запобіжний захід Гео Леросу оберуть 16 листопада – суд перенесли

Печерський районний суд Києва обиратиме запобіжний захід позафракційному депутату Верховної Ради Гео Леросу у вівторок, 16 листопада. Лерос повідомив, що засідання у його справі перенесли.

– Суд щодо обрання запобіжного заходу перенесено на 16.11.21 о 15.25 у Печерському суді за адресою: вул. Володимирська, 15, – написав депутат у себе в Telegram.

12 листопада Державне бюро розслідувань вручило Гео Леросу нову підозру – про невиконання рішення суду. Йдеться про відсутність спростування інформації, поширеної Леросом про брата голови ОП Андрія Єрмака Дениса.

Засідання мало відбутися сьогодні о 17.00.

У серпні Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що ганьбить честь, гідність та ділову репутацію інформацію про Дениса Єрмака, яку нардеп Гео Лерос поширив у соцмережах у березні 2020 року.

Суд зобов’язав Лероса викласти пост із спростуванням.

Співробітники ГБР та Офісу генпрокурора 11 листопада вручили Гео Леросу підозру за те, що він показав Зеленському непристойний жест з трибуни Ради.

Джерело: Гео Лерос